Cyclisme : Retrouvailles entre van Aert et Pogacar à la Bretagne Classic

Surpris par l'Autrichien Marco Haller à l'arrivée de la Cyclassics dimanche dernier, le Belge de l'équipe Jumbo Visma aura à coeur de rectifier le tir à moins d'un mois du championnat du monde. Pour Pogacar (UAE), double vainqueur du Tour de France et 2e de l'édition 2022, il s'agira surtout de se remettre en jambes après une pause d'un mois, avant les courses québécoises et le rendez-vous mondial fin septembre en Australie.

«Je me suis bien entraîné ces dernières semaines et je me sens fort mais cela prend d'ordinaire un peu de temps pour reprendre vraiment le rythme», a-t-il expliqué sur le site de son équipe, en reconnaissant s'attendre à «probablement beaucoup souffrir». L'an dernier, les routes bretonnes n'avaient pas été tendres avec lui pour son retour à la compétition après son 2e sacre sur les Champs-Elysées: parti dans la bonne échappée à 60 km de l'arrivée, il avait été lâché au bout de 15 km et avait abandonné.