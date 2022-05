Espagne : Retrouvailles sous tension entre Juan Carlos et son fils

L’ex-roi d’Espagne était reçu lundi par le roi Felipe VI, près de deux ans après son départ en exil aux Émirats arabes unis.

L’ancien monarque n’est plus en odeur de sainteté dans son pays.

Parti à Abou Dhabi en août 2020 sur fond d’accusations de malversations, Juan Carlos est arrivé peu après 10h au palais de la Zarzuela, résidence officielle du roi d’Espagne. Pour la première fois depuis son départ en exil, l’ancien monarque y verra son fils, le roi Felipe VI, et son épouse, la reine Sofia, dont Juan Carlos vit séparé depuis longtemps. Il repartira ensuite pour Abou Dhabi en fin de journée.

Juan Carlos est arrivé jeudi soir en jet privé en Galice pour assister à une régate. Sa brève visite en Espagne intervient après que la justice espagnole a classé en mars les enquêtes le visant et portant sur des soupçons de corruption et de blanchiment. Le parquet avait indiqué qu’il ne pouvait le poursuivre «en raison de l’insuffisance d’indices incriminants, de la prescription des délits et de l’immunité» dont il bénéficiait en tant que chef d’État jusqu’en 2014. Il avait cependant mis en avant les «irrégularités fiscales» dont l’ancien roi s’était rendu coupable.