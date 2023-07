États-Unis: Retrouvé 8 ans après, alors qu’il n’avait jamais disparu

Rudy avait 17 ans quand sa mère a signalé sa disparition. Une invention? ABC 7

C’est une bien étrange histoire qui occupe en ce moment les autorités de Houston, au Texas. Jeudi matin, des passants ont alerté la police après avoir découvert un homme inconscient devant une église de la ville. L’individu âgé de 25 ans portait sur lui un objet indiquant l’identité d’un membre de sa famille, ce qui a permis aux officiers de comprendre qu’ils avaient affaire à un jeune homme porté disparu en 2015. Rudy Farias avait 17 ans quand sa mère a signalé sa disparition, expliquant qu’il n’était jamais rentré d’une promenade avec ses chiens.

Le week-end dernier, la mère du jeune homme a publié un communiqué via le Centre texan des disparitions. «Mon fils Rudy reçoit les soins dont il a besoin pour surmonter son traumatisme. Mais pour l’instant, il ne parle pas et n’est pas en mesure de communiquer avec nous. Nous vous demandons de respecter son intimité pendant cette période difficile», a-t-elle notamment fait savoir. Selon le chef des pompiers de Houston, Rudy a refusé de monter dans l’ambulance et les autorités l’ont laissé aux bons soins de sa famille.

Lors d’une interview, la mère de Rudy a affirmé l’avoir emmené à l’hôpital. Elle pense que son fils a été enlevé, battu et agressé, pendant toutes ces années. Toute cette histoire a pour le moins interloqué les voisins de la famille Farias, raconte ABC 7. Et pour cause, plusieurs habitants du coin affirment qu’ils n’étaient pas au courant que le jeune homme était porté disparu. Ils assurent d’ailleurs qu'il n’a jamais quitté le quartier. «Il venait dans mon garage, traînait avec mon cousin, mon fils et ma fille. Ce garçon n’a jamais disparu», martèle Kisha Ross.

Des propos que confirme Broderick Conley, le cousin de cette dernière. «On rigolait, on prenait du bon temps. Parfois il allait seul au parc», témoigne-t-il. Kisha et Broderick expliquent que Rudy venait régulièrement chez eux mais qu’ils ne l’avaient plus aperçu depuis quelques semaines. Un autre témoin, désirant rester anonyme, affirme avoir vu Rudy vivre chez sa mère pendant plusieurs années. «J’étais choqué par le fait que quelqu’un soit porté disparu mais qu’on le voie», dit-il.