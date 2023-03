Le Luxembourg en bref: Porté disparu depuis le 3 mars, un homme a été retrouvé

Le procès est désormais définitivement clos. La maman de la petite Bianka Bisdorff, disparue en 2015 près des étangs entre Pétange et Linger, a en effet renoncé à interjeter appel du jugement prononcé le 8 février dernier.

Le tribunal de Luxembourg l'avait alors condamnée à une peine de 30 ans de réclusion sans possibilité de conditionnelle. À l'époque, le tribunal avait prononcé une peine deux fois plus élevée que celle réclamée par le parquet. Pour rappel, le corps de Bianka, née le 6 juin 2015 et disparue quelques jours plus tard, n'a jamais été retrouvé.