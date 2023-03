Bolivie : Retrouvé après un mois passé dans la jungle en Amazonie

Un Bolivien a raconté mardi avoir survécu un mois dans la jungle amazonienne, se nourrissant d’insectes et de vers et buvant de l’eau récupérée dans ses bottes – quand ce n’était pas sa propre urine lors du manque de précipitations.

Pas une première

Et en mars 2022, deux frères de 7 et 9 ans ont passé 25 jours perdus dans la jungle amazonienne au Brésil. Membres de l’ethnie Mura, ils se sont nourris uniquement de fruits sauvages avant d’être retrouvés, par hasard, souffrant de malnutrition et de déshydratation sévères.