Aux Etats-Unis : Retrouvée en morceaux dans un sac de sport

Un New-Yorkais qui promenait son chien est tombé sur le corps ensanglanté d’Orsolya Gaal, New-Yorkaise de 51 ans, mère de deux enfants de 13 et 17 ans.

Les deux chiens de Van Nostrand faisaient leur promenade habituelle dans le quartier du Queens à New York quand ils ont attiré leur maître vers un sac de sport laissé négligemment dans cette zone résidentielle appelée Forest Hills, rapportent plusieurs médias américains dont le New York Post. A l’intérieur du sac de sport, qui ruisselait de sang, le corps démembré d’Orsolya Gaal, 51 ans, mère de deux garçons de 13 et 17 ans.