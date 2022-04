Ukraine/Luxembourg: «Retrouver l'école leur permet d'être à nouveau des enfants»

Une centaine de jeunes Ukrainiens sont scolarisés depuis mardi au Lycée Michel-Lucius à Luxembourg-Ville. Vincent Lescaut

Depuis mardi, près de 600 enfants ukrainiens ont rejoint les bancs des écoles luxembourgeoises, dont près d’une centaine au Lycée Michel-Lucius à Luxembourg-Ville. «42 au primaire et 59 au secondaire», raconte la directrice de l’école internationale publique qui assure que l’établissement a quelques habitudes en termes d’accueil. «Nous ne sommes pas bouleversés car indépendamment de la raison, nous sommes préparés à accueillir des élèves étrangers en cours d’année. Cette fois, la situation est spéciale, car ils sont un grand nombre à commencer en même temps, mais en 2015 nous avions connu une affluence d’élèves venus de Syrie».

Pour faciliter l’intégration et «apporter aux élèves toutes les structures dont bénéficient les autres élèves du lycée», les jeunes Ukrainiens sont à ce jour tous regroupés dans les locaux du lycée Michel-Lucius. Avec l’ambition de les intégrer progressivement à des classes régulières.

«Une très grande faculté de résilience»

Pour cela, des salles de classe, de lecture ont été aménagées. «Les primaires sont en immersion dans des classes régulières en anglais ou avec un appui dans cette langue ou en alphabétisation, raconte la directrice. Au secondaire, ils passent la première semaine dans une classe d’ancrage adaptée aux besoins. Puis à partir de lundi prochain, certains rejoindront des classes régulières et d’autres des classes d’accueil», explique Pascale Pétry.

«On se rend compte que les élèves ont une très grande faculté de résilience. On leur demande de nous dire quand ils traversent des moments plus difficiles. Dans un premier temps, il s’agit de les familiariser avec les structures et l’encadrement». Une vingtaine d’enseignants anglophones familiarisés avec l’accueil d’élèves étrangers ont été recrutés ainsi que cinq assistants d’origine ukrainienne, qui renforcent le dispositif.

«Ils sont très investis»

Et les nouveaux élèves y mettent du cœur. En témoignent la douzaine d’enfants qui étaient arrivés avant les vacances de Pâques. «Ils sont très investis. Huit sont déjà en classe régulière et quatre en classes d’accueil», lance la directrice qui souligne que, d’après les premiers échos, les familles sont contentes. «Ce retour à l’école permet à ces enfants d’être des enfants, ça leur donne une perspective, suite à ce qu’ils ont vécu et vivent encore. Ils ont à nouveau la possibilité d’être avec d’autres jeunes, d’apprendre, de jouer».

Le système, au secondaire, prévoit qu’après les cours du matin, ils puissent rester à l’école l’après-midi. Parfois ils sont très fatigués, mais sinon le Jugendtreff, le club des jeunes, leur permet d’être en contact avec d’autres adolescents. «Des élèves ukrainiens ou russes présents au Luxembourg depuis plus longtemps se sont portés volontaires pour leur faire découvrir la ville. Beaucoup d’élèves ont un chemin similaire en ayant été aussi les petits nouveaux», insiste Pascal Pétry.