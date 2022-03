Selon le ministère du Travail : Retrouver un job au-delà de 45 ans s'avère difficile

LUXEMBOURG - Alors que le taux de chômage au Grand-Duché reste au-dessus de la barre des 6% depuis le mois d'avril, le marché du travail reste difficile d'accès à certaines catégories de chômeurs.

Bien que le Luxembourg se situe en-deçà de la moyenne européenne en matière de chômage selon les critères de l'OCDE , le Grand-Duché n'échappe pas à la hausse du chômage des travailleurs les plus âgés. D'après les chiffres du ministère du Travail, publiés jeudi, 34,4% des personnes inscrites auprès de l'Adem au 31 janvier 2012 sont âgées de plus de 45 ans. Un chiffre en constante augmentation depuis 2010.

Pour tenter de répondre à la problématique spécifique de ces chômeurs, plusieurs mesures ont été mises en place au sein de l'Adem. Outre le bilan de compétence et un suivi individuel, des aides à l'embauche comme le remboursement des cotisations de sécurité sociale jusqu'à l'âge de départ en retraite, ainsi qu'un projet spécifique, baptisé «Relancer ma carrière» a été créé. Mis en place depuis 2010, ce programme devrait concerner quelque 300 personnes sur 2012 et 2013. À noter que depuis 2010, date de sa création, ce programme n'a permis qu'à un peu de plus de 40% des chômeurs concernées de retrouver un emploi.