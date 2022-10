Den Atelier : Retrouvez Mick Hucknall et son groupe Simply Red!

Concert

Il a les yeux bleus et une voix mélancolique. Blue Eyed Soul de Simply Red est le 12ème album de l'élégante machine à groove de Hucknall, qui s'est vendue à plusieurs millions d'exemplaires. Et c'est la concoction la plus brute, la plus funky, la plus sale, la plus brillante et la plus purement soulful de leur carrière stellaire. Blue Eyed Soul Tour 2022 - Et tous les hits en live à la Rockhal le 8 novembre.