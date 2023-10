Rêve prémonitoire gagnant pour un couple qui décroche 130 millions

La veille du tirage, il a une vision dans la nuit: «mon subconscient m’a envoyé un message. Dans mon rêve, j’avais gagné 120 millions d’euros, je n’étais pas si loin du compte», s’amuse-t-il, cité dans un communiqué de la FDJ. Ce n’est que le lendemain, lors d’un dîner entre amis, que le couple se rend compte qu’il détient la combinaison gagnante: 9, 11, 13, 21, 32 et les numéros étoiles 2 et 7. «Ça fait l’effet d’un uppercut», se souvient-il.

Un petit-déj’ livré pour commencer…

Sa compagne raconte qu’elle a décidé de ranger le précieux sésame dans «une cachette secrète», où elle vérifie sa présence «matin et soir». Qu’est-ce qu’on s’offre en premier avec 130 millions d’euros? Un petit-déjeuner au lit, «livré au petit matin», selon les nouveaux multimillionnaires. Après des «années difficiles», pas question pour eux de s’acheter des montres, des bijoux ou un yacht: les vainqueurs comptent «profiter d’une retraite anticipée, voyager autour du monde», aider leurs proches et des causes qui leur tiennent à cœur.