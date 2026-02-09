Le criminel sexuel a reçu d'obscurs e-mails mentionnant la nationalité luxembourgeoise de son contact, et la possibilité pour lui de l'obtenir via le mariage.

Jeffrey Epstein avait de nombreux intérêts financiers au Luxembourg, notamment via la banque Rothschild. Jon Elswick/AP/dpa

Les «Epstein files» révèlent chaque jour leur lot de surprises, et le Luxembourg n'échappe pas à la règle. Dernier exemple identifié par L'essentiel, un obscur échange entre le criminel sexuel américain et un de ses contacts, qui lui révèle qu'il possède la nationalité luxembourgeoise.

«Je viens d'apprendre, je pense avoir la nationalité luxembourgeoise et je pourrais obtenir un passeport luxembourgeois. J'en avais déjà eu un autrefois, avant l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne», lui écrit la personne, le 5 avril 2018.

Quinze jours plus tard, un autre e-mail, sur le même thème, arrive dans la boîte mail du milliardaire: «Cher Jeffrey, sais-tu s'il y a un avantage à avoir la nationalité luxembourgeoise d'un point de vue financier, ou si c'est la même chose que d’être citoyen de n'importe quel pays de l'Union européenne?».

Aucune réponse du destinataire n'a été repérée dans les documents publiés par la justice américaine, mais une communication encore plus troublante lui parvient le 21 août de la même année: «Si nous nous mariions, tu aurais la nationalité britannique et luxembourgeoise».

Onze mois plus tard, le milliardaire était arrêté et inculpé pour trafic sexuel de mineurs. Il meurt en prison le 10 août 2019, mais la thèse officielle du suicide est mise en doute.

Une femme d'un certain âge

Dans chacun de ces e-mails, l'adresse et le nom de l'émetteur sont noircis, ce qui complique l'enquête. Partant du principe que ces messages proviennent de la même personne, plusieurs déductions s'imposent. Selon toute vraisemblance, le mystérieux interlocuteur est une femme, peut-être britannique, d'un certain âge, qui aurait pu être titulaire de la nationalité luxembourgeoise, mais qui, semble-t-il, ne possède qu'un lien éloigné avec le Grand-Duché.

Le milliardaire aurait-il, donc, théoriquement pu devenir luxembourgeois, comme le suppose son contact? Peu probable. Lorsqu'une personne épouse un citoyen luxembourgeois, l'acquisition de la nationalité se fait par option, requiert trois ans de mariage, une connaissance de la langue luxembourgeoise et la réussite d'un examen à l'issue du cours «Vivre ensemble».

Un projet d'implantation au Luxembourg

En 2009, Epstein a même tenté de s'implanter au Luxembourg, via le rachat de la banque Sal. Oppenheim, ont identifié nos confrères du Luxemburger Wort. Mais l'initiative n'est pas allée à son terme.