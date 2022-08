Enquête en France : Kidnapping, racket, marabout, les révélations sur l'affaire Pogba

La presse française révèle de nouveaux éléments sur l'affaire des frères Pogba, entre rivalités familiales et amicales, gros sous et marabout…

Paul Pogba et Kylian Mbappé sont coéquipiers en équipe de France.

Au lendemain de la diffusion d'une vidéo de Mathias Pogba, frère de, promettant des révélations fracassantes sur le joueur de l'équipe de France et son coéquipier Kylian Mbappé, les détails filtrent au compte-goutte sur cette affaire impliquant rancoeurs familiales et enjeux financiers. Une enquête a été ouverte en France sur des soupçons de tentatives d'extorsion dont se dit victime le joueur de la Juventus Turin.

Selon les informations de Franceinfo , Paul Pogba a confié aux enquêteurs qu'une bande composée d'amis d'enfance et de son frère Mathias lui ont tendu un piège. Cagoulés et équipés de fusils d'assaut, ils lui auraient réclamé 13 millions d'euros à Lagny-sur-Marne, sa ville d'origine en région parisienne, après l'avoir entraîné dans un appartement. La scène se serait déroulée en mars, en marge d'un rassemblement de l'équipe de France.

Le nom de Mbappé cité

Le conflit serait latent depuis un certain temps et les protagonistes l'auraient intimidé à plusieurs reprises au cours de cette année. Ils lui réclameraient cet argent pour avoir «assuré sa sécurité». Le milieu de terrain français a également confié avoir expulsé de son domicile de Manchester un ami d'enfance qui lui aurait volé 200 000 euros en janvier dernier.

Deux frères en conflit

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux en quatre langues (français, italien, anglais et espagnol), Mathias Pogba, en froid avec son frère cadet, a annoncé samedi de «grandes révélations à propos de Paul Pogba et de son agente Rafaela Pimenta», qui vient de prendre la tête de la société de Mino Raiola récemment décédé.

Il a réagi dimanche sur twitter après la publication du communiqué des avocats de Paul Pogba et l'annonce de l'ouverture d'une enquête policière.

«J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités. Quand on est célèbre le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins!», a-t-il écrit sur le réseau social.