Révélations sur la soirée infernale de Pierre Palmade avant le drame

Pierre Palmade se trouve actuellement sous contrôle judiciaire «allégé» à Bordeaux.

L’affaire Pierre Palmade a fait couler beaucoup d’encre. L’accident provoqué par l’humoriste avait fait plusieurs blessés graves, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé. S’il avait rapidement été révélé que l’acteur avait été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution, «Le Parisien» a donné plus de détails, dans son édition du 12 août, concernant le déroulement de cette journée de février.

Peu avant le drame, Pierre Palmade s’était rendu dans sa maison de Cély-en-Bière, accompagné par deux amis. Comme l’a rapporté le média français, l’ex-acolyte de Michèle Laroque a confié aux enquêteurs le 16 février 2023: «La campagne n’est pas un lieu pour faire la fête. Cette maison était essentiellement réservée au repos, c’était un coup de folie de venir s’y droguer.» Consommateur de cocaïne «depuis l’âge de 20 ans», celui-ci se serait mis à la 3MMC, qu’il décrit comme «une drogue de synthèse pour augmenter la libido et le désir sexuel.»

Troisième jour de fête

Face aux enquêteurs, Pierre Palmade a par ailleurs déclaré: «Il faut que mon rapport à la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie. Je suis dangereux à cause de la drogue.» Le jour de l’accident, l’humoriste était «à son troisième jour de fête». Alors qu’il avait demandé à l’un de ses deux amis de «ramener ce qu’il faut» à Cély-en-Bière, l’un d’eux s’est rappelé: «Il sous-entendait prendre de la drogue, de l’alcool et des vêtements de femme, notamment des collants que j’ai mis dans une valise noire. J’ai mis cinq grammes de cocaïne, cinq grammes de 3MMC et 20 ml de GHB. Il a fait venir un dealeur à 1 heure et il lui a remis trois grammes de cocaïne supplémentaires.»

«Il s’est piqué environ huit fois» Une personne présente

Face à la juge d’instruction, il a confié s’être noyé dans le chemsex, une pratique mêlant prise de drogue et relations sexuelles. «Ça m’empêche de monter sur scène, depuis le 3MMC, même en faisant semblant, je ne peux plus le faire, je le pouvais avec la cocaïne. La 3MMC me rend complètement différent et le public m’a demandé d’arrêter…», a indiqué Pierre Palmade.