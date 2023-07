Ce week-end à Esch-sur-Alzette: Revendications et fête sont au programme de la marche de l'égalité

Le cortège partira à 13h, samedi, du parking Aloyse Mayer à Lallange. Editpress

Donner une plateforme où la communauté LGBTIQ+ peut s'exprimer, être présente et se montrer, voilà le but de la marche de l'égalité, qui aura lieu samedi à Esch. «En Europe de l'Ouest, des progrès ont été faits pour les gays et lesbiennes mais il y a encore beaucoup de problèmes pour les autres minorités, trans, intersexes, queer, etc.», explique Nicolas Van Elsué, secrétaire général Rosa Lëtzebuerg et co-organisateur de la Luxembourg Pride.

L'événement est aussi politique. «Nous réclamons un ministère de la Diversité, la possibilité dde disposer d'un point de contact spécifique à la police. Nous voulons également l'arrêt des thérapies de conversion, comme c'est déjà le cas en France, en Allemagne et en Belgique, nous réclamons de ne plus devoir demander le genre dans des documents officiels quand ce n'est pas nécessaire et de ne plus faire d'interventions sur des enfants intersexes», détaille-t-il.

Le cortège de la marche de l'égalité partira du parking Aloyse Mayer pour un parcours de 4 km autour d'Esch afin de rejoindre la place de l'Hôtel-de-Ville où un grand Street Fest est prévu à partir de 15h et jusqu'au bout de la nuit. «Nous nous attendons à accueillir plus de 8 000 visiteurs», indique Nicolas Van Elsué. Deux scènes seront installées place de l'hôtel-de-Ville et rue Helen Buchholtz avec notamment Maz et The Weather Girls. Les festivités se poursuivront dimanche dès 10h, place de l'Hôtel-de-Ville, avec des personnalités ayant participé à l'Eurovision comme Anne-Marie David et Katy Ryan.