Revivez la soirée «strass et paillettes» de la mode luxembourgeoise

Les spectateurs s'étaient mis beaux, samedi, pour se rendre au Hall O à Oberkorn où se déroulait la 5e édition de la Luxembourg Fashion Week. Une soirée entre strass et paillettes qui a mis le monde luxembourgeois de la mode sous les projecteurs. Elle s'est ouverte, comme à l'accoutumée, sur l'élégance intemporelle de la dernière collection de Tessy Antony De Nassau et Milli Maier et s'est terminée sur l'hallucinant travail de broderie du très jeune Yanis Miltgen.