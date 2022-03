Record : Revivez les buts de Messi

Le génie argentin a marqué 47 buts cette saison avec Barcelone. Il égale ainsi le record du Brésilien Ronaldo lors de la saison 1996-1997.

Il aura 23 ans le 24 juin prochain et est considéré comme le meilleur footballeur du monde. Même s'il ne jouera pas la finale de la Ligue des champions, Lionel Messi a vécu une saison incroyable avec le Barça: en plus du Ballon d'Or, la «puce» a remporté le championnat espagnol après avoir décroché la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs.