Football: Revivez le match Luxembourg-Portugal en direct commenté

90'+3 Ce live est terminé, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur L'essentiel.

90'+3 Fin du match. Monsieur Petrescu met fin au calvaire du Luxembourg. Plombé par un début de match catastrophique, et impuissant face à la redoutable efficacité des stars portugaises, le Luxembourg a été surclassé dans tous les compartiments du jeu par le Portugal (6-0), plus que jamais leader de son groupe. Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé.

90' – On jouera trois minutes de plus.

88' – Rafael Leão inscrit le sixième but! Le joueur de Milan a du feu dans les jambes. Lancé en profondeur par Ruben Neves sur le côté gauche, il s'amuse avec Chanot et Bareiro dans la surface, rentre dans l'axe et déclenche une frappe à ras du sol qui trompe Moris sur sa droite.