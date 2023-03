Finance : Revolut a dégagé son premier bénéfice en 2021

Le bénéfice net de Revolut est ressorti à 26,3 millions de livres en 2021, après une perte de près de 224 millions un an plus tôt, a annoncé l'entreprise dans un rapport annuel publié mercredi. Le chiffre d'affaires a été multiplié par près de trois, à 636 millions.

Des revenus en hausse de 30%

«Nous avons réalisé notre premier bénéfice pour une année complète et montré que nous pouvons accélérer la croissance de notre clientèle, à grande échelle, et augmenter les revenus de toutes nos gammes de produits», s'est félicité le directeur général Nik Storonsky mercredi dans un communiqué.

La dynamique s'est poursuivie en 2022, assure Revolut, qui précise que ses revenus ont augmenté de plus de 30% à plus de 850 millions de livres. Le nombre de ses salariés a doublé l'an dernier, à plus de 6 000 personnes. L'activité en 2022 a été portée notamment par «des millions de nouveaux clients et davantage de personnes ont choisi de voyager à nouveau», selon le directeur financier Mikko Salovaara, cité dans le même communiqué.