Cinéma: Rey, héroïne d'un nouveau film, trois nouveaux Star Wars en préparation

Déjà aux manettes du cinquième opus d'Indiana Jones, l'autre marque culte de LucasFilm, James Mangold retracera quant à lui dans son long-métrage l'apparition des Jedi, a précisé Kathleen Kennedy. Et Dave Filoni («The Mandalorian», «Ahsoka»), un habitué de la galaxie lointaine, très lointaine, «orchestrera l'escalade de la guerre entre les restes de l'Empire» et la Nouvelle République, a-t-elle ajouté.

Ces annonces ont été chaudement accueillies par les quelque 5 000 fans de l'auditoire, privés de film tiré de leur saga favorite en salles depuis 2019. Disney avait acheté Lucasfilm et sa franchise pour 4 milliards de dollars en 2012 et avait immédiatement démarré la production d'une nouvelle trilogie et des films dérivés «Solo» et «Rogue One», avant de freiner ses ambitions pour le grand écran. Le géant du divertissement s'est alors davantage tourné vers les séries télévisées pour alimenter son offre de streaming, Disney+.