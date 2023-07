«On se sent coupable d’être assez bien par rapport à d'autres»

rapatriement Luxair «Cette destination avait été décidée en mars, et je me suis envolée dimanche matin du Findel». Vincent Lescaut/L'essentiel

Alors que la compagnie Luxair avait laissé le choix à ses clients d’une solution de repli en raison des incendies qui sévissent sur l’île de Rhodes, Cristina* s’est tout de même résolue à passer une semaine de vacances sur l’île grecque.

«Cette destination avait été décidée en mars, et je me suis envolée dimanche matin du Findel». L’habitante de Luxembourg-Ville s’attendait à un refus de partir de la part de Luxair, en arrivant à l’aéroport: «On était prêt à rentrer à la maison, mais nous n’avons reçu aucune communication de la part de Luxair, et on est parti normalement. L’avion était seulement à moitié rempli. Il y a sans doute dû y avoir beaucoup de désistements».

«Nous avons été accueillis normalement»

Cristina avait opté pour la formule avion plus hôtel. «J’avais noté en suivant les nouvelles que les incendies impactent surtout le sud de l’île, alors que mon hôtel se trouve à Rhodes même, tout au nord de l’île. Donc, je savais que c’était assez éloigné».

Avant d’atterrir à Rhodes, Cristina a vu depuis le hublot «de la fumée, mais pas de feu». Dans le hall de l’aéroport, «il y avait énormément de monde, des gens dormaient à même le sol» témoigne-t-elle, tandis que «deux ou trois Canadair étaient parqués sur le tarmac, en plus d’un hélicoptère des pompiers». «Nous avons été accueillis normalement par l’équipe de Luxair Tour, et nous sommes montés dans les bus qui font la navette avec les hôtels».

En Grèce, le feu faisait toujours rage lundi pour le septième jour dans le sud-est de Rhodes, une île de la Méditerranée de 100 000 habitants, très prisée des vacanciers. AFP

Et sur son lieu de villégiature, Cristina a dressé le même constat qu’à l’aéroport. «Il y avait beaucoup de monde dans le hall, et encore plus dans la soirée, car on s’est rendu compte qu’affluaient des gens évacués d’autres hôtels. Certaines personnes dormaient sur des canapés avec des oreillers, dans les couloirs, des enfants sur les transats de la piscine emmitouflés dans des couvertures, … C’est impressionnant!». Si cette situation est pour le moins atypique, Cristina insiste sur le fait que «c’est très bien organisé, malgré les pannes de courant et d’eau. Tout est géré de manière très sereine par le personnel de l’hôtel».

La touriste luxembourgeoise, qui relève aussi «une grande solidarité entre tout le monde», déclare «se sentir coupable d’être tout compte fait assez bien par rapport à d’autres qui sont en train de vivre un drame». Car, ajoute-t-elle, «on se rend compte qu’on est des privilégiés d’être dans un hôtel aussi bien. On a beaucoup de chance, eu égard au drame de la situation».

«S’il faut rentrer avant dimanche, on le fera»

Sur place, la résidente de la capitale ne compte pas «tenter le diable», et va biffer de son programme «les excursions prévues plus vers le sud de l’île». Si Cristina relève aujourd’hui 37°C durant la journée, elle insiste sur «le vent, qui souffle très fort, et attise et fait progresser les incendies». Consciente de la précarité de la situation, la Luxembourgeoise avance que «s’il faut rentrer avant dimanche, on le fera. On est préparés à cela».

En attendant, Cristina goûte à des vacances estivales 2023, à l’arrière-goût un peu âcre, et dont elle se souviendra encore longtemps.

* ¨Prénom d'emprunt