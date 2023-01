Bande dessinée : Riad Sattouf remporte le Grand Prix au Festival d’Angoulême

Le Franco-Syrien Riad Sattouf, auteur de «L’Arabe du futur», a remporté mercredi le Grand Prix au Festival d’Angoulême, plus haute récompense du monde de la bande dessinée. Le dessinateur de 44 ans, élu par ses pairs auteurs de BD à l’occasion de la 50e édition du célèbre festival, a reçu la distinction lors de la cérémonie d’ouverture au Théâtre d’Angoulême. «C’est très impressionnant», a-t-il déclaré après une ovation debout.

Il a rendu hommage à sa grand-mère maternelle, celle qui a cru en son talent la première. «J’ai voulu faire une bande dessinée en imaginant qu’elle voudrait la lire, elle qui n’aimait pas ça», a expliqué le dessinateur au sujet de «L’Arabe du futur». «Je suis profondément honoré et ému (...) C’est la pièce maîtresse qui manquait en haut de la pyramide de mon ego», a-t-il lancé. «Faites des livres, et encore des livres. D’ailleurs c’est ce que je vais faire moi aussi».

Devant deux femmes

Riad Sattouf a devancé deux femmes. Pour la Française Catherine Meurisse, c’est la quatrième fois consécutive qu’elle est battue en finale. Elle peut se consoler avec son entrée à l’Académie des Beaux-Arts en novembre. L’Américaine Alison Bechdel avait quant à elle reçu une forme de reconnaissance, moins visible mais plus rare, quand «Les Secrets de la force surhumaine» avait été retenu par le prix Médicis dans sa première sélection en littérature étrangère en septembre.

Difficile de rivaliser avec la cote d’amour dont bénéficie Riad Sattouf au sein du milieu de la BD. Et sa légitimité artistique ne fait de doute pour personne. «L’Arabe du futur», sa série autobiographique en six tomes, s’est vendue à plus de trois millions d’exemplaires dans le monde. Mais il a également connu des succès éclatants avec «Les Cahiers d’Esther» ou encore «Le Jeune Acteur».