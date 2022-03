Quiproquo : Ribéry dérape sur Twitter: «Espèce d'abruti, va!»

Le footballeur international français a répondu avec colère au message d'un internaute qui le provoquait sur un malentendu, jeudi, sur Twitter.

Tout a commencé par un message de soutien à une bonne cause posté par Franck Ribéry sur son compte Twitter (voir ci-dessus). Par sa photo dans laquelle il se masque l’œil gauche et en légende de laquelle il a inscrit le hashtag #SolidarityWithKarim, l'attaquant tricolore du Bayern Munich et de l'équipe de France a tenu à manifester son soutien à un bébé syrien prénommé Karim et devenu borgne à cause d'une frappe militaire du régime en place dans son pays.