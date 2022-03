Ribéry est un sacré «enfoiré»

Le footballeur adore plaisanter et a pu en profiter un max lors de la soirée des Restos du Cœur. Il a même trouvé plus chambreur que lui…

L’homme est un marrant et un généreux alors quoi de plus naturel que de le retrouver au milieu des Mc Solaar, Jean-Jacques Goldman et autres Patrick Bruel pour la soirée des Enfoirés?