Equipe de France – Ribéry et Benzema restent sélectionnables

Équipe de France : Ribéry et Benzema restent sélectionnables

Le sélectionneur de l'équipe de France, Laurent Blanc, a déclaré que les deux internationaux restaient sélectionnables à ses yeux, malgré leurs mises en examen dans l'affaire Zahia.

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France a laissé entendre dans un entretien publié mercredi dans Le Parisien-Aujourd'hui en France que Franch Ribéry et Karim Benzema sont toujours sélectionnables. À la question: «Un mis en examen est-il non sélectionnable?», le successeur de Raymond Domenech répond: «Non. Les enquêtes judiciaires sont très longues. Moi, je suis là pour deux ans. Et Ribéry et Benzema font partie des joueurs potentiellement incontournables en sélection.»