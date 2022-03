Ricardo Vieira: «Je prends les choses comme elles viennent»

STRASSEN - Ricardo Vieira sort son premier album, enregistré en partie à Londres.

Je l'ai rencontré peu après ma victoire au concours «Searching The Voice», en 2005. Ce sont Jimmy Wagner et Marion Welter avec qui j'ai formé Singers Unlimited qui me l'ont présenté.

Non, je resterai dans Singers Unlimited. Nous tournons à plus de 70 concerts par an, ici dans le pays. Et, sur scène, on s'éclate vraiment.