À Singapour: Richard Branson au secours du condamné à mort

«Tangaraju n'était en fait pas à proximité de ces drogues au moment de son arrestation. Il s'agit en grande partie d'une affaire fondée sur des présomptions», a écrit sur son blog M. Branson qui est membre de la Commission mondiale sur la lutte contre les drogues (Global Commission on Drug Policy, GCDP) dont le siège est à Genève. «Tuer ceux qui se trouvent aux échelons les plus bas de la chaîne d'approvisionnement en drogues illicites (...) n'est guère efficace pour freiner un commerce international qui représente des centaines de milliards chaque année», a-t-il déclaré, ajoutant qu'il espérait voir les autorités réexaminer l'affaire.

Dimanche, la famille de Tangaraju Suppiah a également plaidé pour la clémence et demandé un nouveau procès. M. Branson, les défenseurs des droits de l'homme et les membres de sa famille assurent que Tangaraju Suppiah n'a jamais manipulé le cannabis pour lequel il a été condamné et dénoncent des failles dans le dossier. Dans de nombreux pays, y compris la Thaïlande voisine, l'usage du cannabis n'est plus un crime. Mais Singapour, place forte de la finance internationale en Asie, considère que la peine de mort reste un moyen de dissuasion efficace contre le trafic.