Cyclisme : Richard Carapaz craque et Jai Hindley voit la vie en rose

Tandis que la victoire est revenue à Alessandro Corvi, changement de leader sur le Giro à un jour de l’arrivée. Dans le Dolomites, l’Équatorien perd 1’ 28” sur l’Australien et sa tunique.

Changement de leader sur le Giro. Au Passo Fedaia, l’Australien Jai Hindley (Bora), deuxième de ce Tour d’Italie en 2020, a détrôné Richard Carapaz, samedi, dans la 20e et avant-dernière étape. C’est dans les trois derniers kilomètres de cette grande étape des Dolomites que l’Équatorien s’est effondré, en perdant près d’une minute et demie sur le nouveau leader de l’épreuve.

L’Australien (26 ans) se présentera au départ du contre-la-montre dimanche à Vérone avec une avance de 1 minute et 25 secondes sur le champion olympique, qui portait le maillot rose depuis la 14e étape.

Pour la victoire d’étape, Alessandro Covi (UAE) a enregistré de 32 secondes le Slovène Domen Novak et de 37 secondes l’Italien Giulio Ciccone.

L’Italien, qui est sorti de l’échappée dans le Pordoi à 53 kilomètres de l’arrivée, a suggéré l’ascension finale du Fedaia (14 km à 7,6%) avec plus de deux minutes sur un groupe de contre-attaque et six minutes sur le peloton des favoris.