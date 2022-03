Richemont célèbre la bière avec classe et modération

RICHEMONT - Ne comptez pas sur les organisateurs de «Richement bière» pour faire l'apologie du «bing drinking».

Ce salon brassicole organisé tous les deux ans remet le couvert cette année avec un programme extrêmement varié. Entre conférences, démonstrations et partage de la bonne chère, «Richement bière 2010» s'annonce encore comme un cru de grande classe. Plus d'une trentaine de brasseries artisanales de France, de Belgique et du Luxembourg y seront représentées.