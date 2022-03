Morcheeba : «Rien n'a changé, on a juste mûri»

Morcheeba est de retour dans sa formation originelle, espérant renouer avec la gloire des années 90.

Ross Godfrey (guitare, clavier): Je crois que c'était le bon moment de nous retrouver. On s'était séparés parce que nous avions d'autres envies. Maintenant que ces pistes ont été explorées individuellement, on a pu envisager de retravailler ensemble.

Rien n'a changé, on a juste mûri en tant que personnes d'abord, puis en tant que musiciens, et nous nous sentons beaucoup plus à l'aise.