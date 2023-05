«Rien n'arrivera à votre vélo aujourd'hui»

«Que Dieu soit avec vous»

Ouverte à tous les cultes et aux non-croyants, «la bénédiction des vélos» existe depuis 25 ans dans cette «Cathedral Church of Saint John the Divine», qui trône dans le quartier aéré de Morningside Heights connu pour abriter l'université Columbia. Comme en Europe, le vélo est encouragé par les autorités municipales démocrates de New York, pour des raisons environnementales et de santé publique. Mais la cité de 8,5 millions d'âmes, tentaculaire et chaotique, monstre urbain et royaume des voitures et des poids lourds, est ultra dangereuse pour le vélo et la trottinette. Ses pistes cyclables sont trop peu nombreuses et mal protégées.