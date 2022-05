À Luxembourg-Ville: Rien ne s'oppose à une fête nationale «traditionnelle»

Lydie Polfer s'attend d'ores et déjà à beaucoup de monde dans les rues de la capitale.

À un peu plus d'un mois des festivités de la fête nationale (23 juin) où les grandes soirées se tiennent la veille (22 juin), principalement dans le centre-ville de Luxembourg, rien ne semble s'opposer à des célébrations «traditionnelles».

«On va essayer de proposer des festivités semblables à celles de 2019», indique la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer. «En travaux, à deux pas de l'hôtel de ville, la place Guillaume ne sera pas encore prête, mais pour le reste, on ne devra plus faire face aux mesures sanitaires liées au Covid-19, des deux années précédentes. Il y aura donc la retraite aux flambeaux, le 22 juin au soir. Avec un feu d'artifice. C'était ce à quoi on était habitué avant le Covid».