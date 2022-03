Après la panne de courant : «Rien qu'en marchandises, on a perdu 15 000 euros»

LUXEMBOURG - La panne d'électricité

de mardi soir, au

Limpertsberg, a

laissé des traces.

«On n'a pas pu travailler pendant presque 4 heures, ni pour faire le ménage ni en cuisine», raconte-t-il. Mercredi, en fin de matinée, il travaillait encore avec son électricien. La panne a causé quelques dégâts. «Le courant est arrivé puis reparti aussi sec, les transformateurs ont grillé et il faut les changer». La situation n'est toutefois pas catastrophique, les produits dans la chambre froide ont pu être sauvés.

Ce qui n'a pas été le cas au magasin Cactus. «Il a fallu suivre la procédure et emmener les produits frais à la déchetterie pour les jeter», explique le responsable, Jean-Marie Reckinger. «Rien qu'en marchandises, on a perdu 15 000 euros». Auxquels s'ajouteront des heures de chômage partiel du personnel, le transport des produits vers la déchetterie et quatre heures sans clients.