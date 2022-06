Luxembourg: Rift Sloths grand vainqueur sur « Rocket League »

Une démonstration. Après avoir remporté la saison régulière des POST Esports Masters, la plus grosse compétition d’e-sport de la Grande Région, sur le jeu « Rocket League », Rift Sloths n’a pas fait de sentiment lors des finales, dimanche à Luxexpo The Box. L’équipe franco-allemande a remporté avec autorité la grande finale au meilleur des quatre matches face à Minkz (4-1) et a empoché les 3000 euros promis au vainqueur.

Malgré un petit trou d’air avec la perte du troisième match, puis un retard de deux buts dans le début de la quatrième manche, Rift Sloths a finalement accroché la prolongation dans ce match 4 avant de plier l’affaire avec un but en or. « La dernière partie est toujours plus difficile à remporter. On a pas douté, on est restés concentrés et c’est pour ça qu’on a réussi à gagner », a souligné le Français Ayell, 18 ans, après la rencontre.