Nouvelle idylle : Rihanna a craqué pour un joueur de baseball

La chanteuse R&B semble avoir définitivement refermé le chapitre Chris Brown. Rihanna a été photographiée à Mexico, en compagnie de Matt Kemp, joueur des LA Dodgers.

«L'histoire entre Rihanna et Matt commencent à être sérieuse - il l'a même suivie aux Emirats pour le Nouvel An», déclarait récemment une source d'Hollywood Life. Bien que Matt Kemp reste discret sur sa relation avec la chanteuse, il s'était confié il y a quelques temps sur les qualités qu'il appréciait chez une compagne. «Indépendante, avait-il déclaré. Quelqu'un qui peut s'en aller et mener ses propres affaires sans se soucier de moi tout le temps».

Rihanna, qui sera en concert à Genève et Zurich en avril prochain, sortira également le 29 juin un livre intitulé «Rihanna: The Last Girl on Earth». L'ouvrage reviendra notamment sur son histoire d'amour avec Chris Brown, qui a pris fin tragiquement, après que ce dernier l'ait violemment frappée.