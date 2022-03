Concert événement : Rihanna a mis toute la Rockhal à ses genoux

ESCH-BELVAL - La chanteuse de R’nB

a offert un show spectaculaire et intense au public de la

Rockhal, mardi soir.

Elle était au fond du trou, affaiblie, le corps et l’âme blessés par les coups porté par son petit copain de l’époque. Mais Rihanna s'en est sortie plus forte que jamais. En 2010, les fans n’ont plus affaire à une adolescente qui pourrait être la fille du voisin. C’est ce que la star a voulu démontrer, mardi soir, à la Rockhal, devant une salle archicomble.