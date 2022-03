Etats-Unis – Rihanna aurait plagié une oeuvre dans son clip

États-Unis : Rihanna aurait plagié une œuvre dans son clip

Un artiste américain a réclamé quelque cinq millions d'euros de dommages et intérêts à la star pour le clip de la chanson «Rockstar 101».

La somme demandée serait totalement «disproportionnée» et la ressemblance entre les deux œuvres, fortuite.

James Clar accuse la chanteuse Rihanna d'avoir copié une de ses installations avec des néons dans un clip. L'artiste américain demande à la star quelque cinq millions d'euros de dommages et intérêts, qui lui en a demandé 100 000 pour procédure abusive.

En 2006, le designer a créé une œuvre, intitulée «You and me», composée d'une plaque suspendue horizontalement avec le mot «you» en lettres de bois, et de tubes fluorescents, que l'on appelle communément, souvent à tort, néons. Dans le clip de la chanson «Rockstar 101» de Rihanna, apparaissent les mots «rock et star», selon un procédé qui, aux yeux de James Clar, copie son œuvre. Il a donc attaqué pour contrefaçon devant le tribunal correctionnel de Paris.