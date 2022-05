Politique en France : Rihanna? «C'est mon ex»: un ministre de Macron se lâche

Le ministre français délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, très créatif sur TikTok, a encore frappé.

Emmanuel Macron a été réélu le 24 avril, pour un second mandat, et la formation du nouveau gouvernement prend du temps. Trop de temps pour Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, qui a déjà indiqué qu'il souhaitait quitter la vie politique. Une impatience qu'il a traduit dans une vidéo TikTok comme il aime les faire.

Intitulée «Quand ça fait dix jours qu'on attend un nouveau gouvernement», elle le montre dans son bureau, au milieu des cartons, et il fait ensuite référence au «Va bene ma bella» du rappeur marseillais Algerino. En légende, il écrit: «Si ça continue, même Rihanna va sortir son album avant» (la chanteuse barbadienne n'a rien sorti depuis 2016). Et dans les commentaires, quand un internaute lui demande s'il apprécie l'artiste, il répond: «C'est mon ex». La vidéo a été vue plus de 3 millions de fois.