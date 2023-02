Maman comblée: Rihanna dévoile des photos inédites de son «bébé parfait»

Rihanna est une maman comblée et elle veut que ça se sache. La star, qui a montré son baby bump lors de la mi-temps du récent Super Bowl, avant de confirmer qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, a publié des clichés de son premier fils, né le 13 mai 2022.

Les photos datent de quelques semaines, à l'occasion d'un shooting pour Vogue et le ventre de la star n'est pas encore arrondi. Rihanna commente: «C'est fou que mes deux bébés soient sur ces photos alors que maman n'en avait pas la moindre idée». Et, sur un portrait en gros plan de son fils, dont le prénom n'a pas été révélé, elle affirme simplement, et fièrement, «mon bébé parfait».