En lien avec le Super Bowl : Rihanna dévoile en personne sa collection de fringues «Game Day»

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Rihanna, en femme d’affaires avisée, le sait bien et fait régulièrement sien cet adage pour sa marque de vêtements Savage X Fenty. C’est de cette façon qu’elle a annoncé l’arrivée de sa collection sportive «Game Day». La chanteuse de 34 ans a publié une courte vidéo, en story, où on la découvre habillée avec un pull à capuche décoré par la même image qu’elle a utilisée en septembre 2022 pour informer de sa participation au Super Bowl.