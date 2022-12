Dans l'intimité : Rihanna diffuse une première vidéo de son bébé

La chanteuse Rihanna a, pour la première fois, diffusé une vidéo de son petit garçon, né en mai de son union avec le rappeur A$AP Rocky. La vidéo de 45 secondes, diffusée sur TikTok, première publication de la chanteuse sur ce réseau social, a déjà été vue 11,5 millions de fois et a reçu 3,4 millions de «j'aime» depuis sa mise en ligne samedi. Dans cette vidéo intitulée «hacked» («piraté»), on voit le bébé sourire et gazouiller, il tente d'attraper le téléphone tandis que Rihanna lui demande «tu essayes de prendre le téléphone de maman?».