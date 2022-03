New York : Rihanna est enceinte, son «baby bump» dévoilé

La chanteuse Rihanna et le rappeur A$AP Rocky attendent leur premier enfant. Le couple s'est dévoilé dans les rues de la Grosse Pomme.

Icônes de la musique et de la mode, les deux artistes apparaissent main dans la main, souriants et très amoureux. Le baby-bump de la Barbadienne de 33 ans est très apparent, comme pour signifier que les deux entament un nouveau chapitre de leur vie. Amis de longue date, le rappeur et la chanteuse ont officialisé leur relation en 2020. Depuis, ils apparaissent régulièrement dans des événements et autres campagnes publicitaires. Dans une interview, l'Américain de 33 ans avait confié que Rihanna était «l'amour de sa vie».

Et la musique dans tout ça? Rihanna a vraisemblablement décidé de mettre sa carrière entre parenthèse, se concentrant en priorité sur le développement de sa marque Fenty. Son dernier album «Anti» est sorti il y a six ans et sa dernière tournée remonte à la fin 2016. A$AP Rocky, lui, est beaucoup plus actif avec plusieurs featurings et un nouvel album en préparation.