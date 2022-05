Heureux événement : Rihanna a donné naissance à son premier enfant

La chanteuse Rihanna et le rappeur A$AP Rocky sont parents de leur premier enfant. Le bébé est né vendredi dernier à Los Angeles.

C'est à peu près tout ce que l'on sait pour le moment. Aucune information non plus quant au prénom choisi par les deux stars de la musique. Cela ne saurait tarder tant le couple glamour fait régulièrement les choux gras de la presse «people». Après une annonce réussie via un superbe photoshooting dévoilant le «baby bump» de RiRi dans les rues de New York, la suite de la grossesse a été plus compliquée sur le plan médiatique…