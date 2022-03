Rihanna pétille pour Cosmo

Des photos non publiées de la chanteuse originaire de la Barbade affolent les blogs qui lui sont consacrées. Il s’agit d’un shooting pour Cosmopolitan.

Ces «outtakes» (photos non sélectionnés d’un shooting) sortent tout droit de l’objectif de Cosmo. On y découvre une Rihanna à la fois simple et sexy.