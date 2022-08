Etats-Unis: Rihanna propose de se maquiller avec du ketchup

États-Unis : Rihanna propose de se maquiller avec du ketchup

Ketchup ou make up? C’est la question que posent Rihanna et le collectif artistique américain MSCHF, à l’origine des baskets sataniques de Lil Nas X. La dernière ligne en date développée par Fenty Beauty, la marque de la star, propose en effet aux clients de dépenser 25 dollars pour un coffret contenant six petits sachets contenant soit du ketchup soit du gloss. Et le seul moyen de savoir ce qui se trouve à l’intérieur est d’ouvrir les emballages.