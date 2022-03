Enceinte et stylée – Rihanna réinvente les looks de maternité

Lors du shooting pour annoncer sa grossesse, Rihanna portait un manteau matelassé vintage Chanel, laissé ouvert pour révéler son ventre, avec des jeans taille basse et plusieurs colliers. Depuis, elle a multiplié les tenues sexy et audacieuses, au point de rendre les vêtements de grossesse ringards.

Depuis que la chanteuse barbadienne a fait irruption sur le devant de la scène en 2005, elle n’a cessé de choisir des looks mélangeant des pièces glamour et streetwear. Actuellement, la chanteuse bouleverse les règles de la mode prénatale, en portant des tenues qui lui ressemblent. Au lieu de dissimuler son ventre dans des vêtements amples ou enveloppants, elle adapte simplement son style à sa nouvelle silhouette. Elle a d’ailleurs récemment déclaré, à People magazine, «apprécier ne plus avoir à cacher son ventre».