Rihanna renoue avec son amour de jeunesse

La chanteuse de R’n’B est retournée dans sa Barbade natale. Elle en aurait profité pour se remettre avec l’un de ses ex, surnommé «le Dieu de l’amour» par les filles de la région.

Et selon le tabloïd News Of The World , ce retour aux sources aurait repoussé Rihanna dans les bras de l’un de ses premiers amours, un certain Negus Sealy, âgé maintenant de 24 ans.

«C’est un mec super, qui présente bien et est vraiment cool», a expliqué une source à l'hebdomadaire britannique, précisant: «Toutes les filles l'adorent et l'appellent "Le Dieu de l’amour"».

Les anciens tourtereaux auraient donc remis le couvert et feraient tout pour maintenir leur idylle secrète se cachant le plus possible. «Rihanna et Negus ont tous les deux réalisé qu'il y avait encore une attirance sexuelle entre eux et ils sont devenus inséparables», a précisé un proche de la chanteuse.