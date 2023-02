Super Bowl : Rihanna signe son grand retour sur scène, voici vos chansons préférées

Ce dimanche soir, c’est la finale du Super Bowl! Événement planétaire qui sera aussi l’occasion du retour sur scène de Rihanna. En attendant son show, on vous laisse découvrir vos morceaux préférés de la chanteuse.

Instagram/badgalriri

Quatre ans après avoir refusé de se produire lors du Super Bowl, la grand-messe du football américain, en signe de protestation contre le traitement des questions raciales par ses organisateurs, Rihanna y donnera finalement de la voix ce dimanche afin de «représenter les femmes noires».

La chanteuse aux neuf Grammys, l'équivalent des Oscars de la musique aux États-Unis, montera sur scène à l'entracte du match opposant les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie qui tenteront de gagner cette finale du championnat de ligue professionnelle de football américain (NFL), événement le plus regardé à la télévision chaque année dans le pays.

«Il est important pour moi de faire cela, cette année. C'est important pour une question de représentativité. C'est important que mon fils voie cela», a-t-elle expliqué lors d'une présentation aux médias jeudi. L'artiste de la Barbade qui a donné naissance à son premier enfant en mai n'a en effet pas fait de concert depuis 2016.

Selon la chanteuse, le concert reflétera ses racines caribéennes. «C'est en grande partie pour ça que c'est important pour moi de faire ce show: la représentativité. Représenter les immigrants. Représenter les femmes noires partout. C'est crucial pour les gens de voir les possibilités (qui s'offrent à eux)», a-t-elle souligné.

Vos chansons favorites de Rihanna

Pour l'occasion, L'essentiel vous avait demandé quels étaient vos titres préférés de la Reine de la Barbade, voici ce que vous avez choisi. Un petit avant-goût du grand show de ce soir, dès 23h50 (heure luxembourgeoise).

Umbrella (2007)

Quel fan n'a pas dégainé son parapluie et tenté de reproduire la mythique chorégraphie de Rihanna dans Umbrella? Sorti en avril 2007, ce featuring avec le rappeur Jay-Z est le premier single de son troisième album «Good Girl Gone Bad» et deviendra l'une des chansons les plus écoutées des années 2000. Comme son nom l'indique, cet album est un point décisif dans la carrière de Rihanna. Cheveux noirs et carré court, la chanteuse passe de la petite fille sage à la femme rebelle et indépendante que l'on connaît tous. Une icône mondiale était née…

S&M (2010)

Sorti en 2010, S&M (Sex & Magic) est une ode au sexe, au Sado-Masochisme, au bondage et aux fétiches BDSM. Quatrième opus de son album «Loud», où Rihanna affiche fièrement sa légendaire crinière rouge passion, a été vivement critiqué, en raison du caractère sexuel de ses paroles et de son clip, où la chanteuse s'ébat dans du latex en dégustant une banane de manière (très) suggestive. Mais comme la provoc' fonctionne toujours dans le milieu du showbusiness, S&M deviendra l'un des tubes incontournables de l'époque, et encore très écouté aujourd'hui.

Man Down (2011)

Également issu de son album «Loud», «Man Down» vient à l'encontre des clips ultrasexy auxquels Rihanna nous avait habitués, en abordant un sujet bien plus profond. Sur un rythme reggae, ponctué d’un leitmotiv rum bum bum bum» devenu rapidement sa signature, «Man Down» raconte l'histoire d'une femme violée, alias Rihanna, qui prend la revanche sur son agresseur, d'une balle dans la tête dans les rues de Kingston.

Diamonds (2012)

On vous entend déjà fredonner les paroles «Shine bright like a diamond!» lorsque les première notes retentissent. Sorti en 2012, «Diamonds», issu de l'album «Unapologetic», connaîtra un succès immédiat. Son clip aura été vu plus d'un milliard de fois sur YouTube. Mais derrière cette folie planétaire se trouve en réalité la chanteuse Sia, qui aura longtemps composé des morceaux comme le célèbre «Titanium» pour David Guetta ou «Pretty Hurts» de Beyoncé avant d'interpréter elle-même ses chansons («Unstoppable» ou encore «Chandelier»). Rihanna était dans le studio quand Sia a écrit la chanson d'une traite. La Barbadienne a été tellement impressionnée par l'interprétation de l'auteure qu'elle a tenu à l'imiter parfaitement, dans ses moindres intonations. Une collaboration plus que réussie.

Love on the Brain (2016)

Habituée aux titres plus R’N’B, ou Dancehall, dans «Love on the Brain», Rihanna change de registre, avec un hymne à l'amour passionnel presque toxique, aux multiples influences de femmes noires américaines des années 50/60 telles qu’Etta James ou Aretha Franklin. Le morceau est tiré de son 8ème album «Anti», dont la majorité des titres a été écrite par la chanteuse elle-même. Il a été joué pour la première fois lors des Billboard Music Awards en mai 2016. Sa prestation a laissé le public sans voix, impressionné par les capacités vocales de l’interprète.

