Soirée des Oscars : Rihanna toute en rondeur, Lady Gaga sans maquillage

Après le défilé de stars sur le tapis qui exceptionnellement n'était pas rouge mais couleur champagne, les Oscars ont commencé... dans les airs. Le Dolby Theatre d'Hollywood, qui accueillait la cérémonie, a été survolé à seulement 300 m d'altitude par deux chasseurs F-18 de l'US Navy, en clin d'œil au film «Top Gun: Maverick» et son héros Tom Cruise.

Arborant son ventre rond déjà affiché lors de son concert de la mi-temps du Super Bowl en février, la superstar Rihanna a interprété sa chanson «Lift Me Up», nommée pour l'Oscar de la meilleure chanson originale. L'hymne est tiré du film Marvel «Black Panther: Wakanda Forever» et représente un hommage au défunt acteur Chadwick Boseman, qui incarnait l'éponyme «Black Panther» dans le premier film.

Nommée dans la même catégorie, Lady Gaga est également montée sur scène pour chanter «Hold My Hand», composée pour le film «Top Gun: Maverick». Filmée en gros plan et presque sans maquillage, la chanteuse n'était pas annoncée à l'affiche de la cérémonie initialement.

Lenny Kravitz a quant à lui assuré la partie hommage aux personnalités du monde du cinéma décédées au cours de l'année passée en chantant «Calling All Angels». Il avait été annoncé avant cela par John Travolta, dont les larmes ont coulé quand il a fait référence à Olivia Newton-John avec qui il partageait l'affiche dans le film Grease et qui est décédée en août dernier.

Un faux ours cocaïné et un âne bien réel

L'un est la star sous stupéfiants du film «Crazy Bear» («Cocaine Bear» en V.O.), l'autre est le compagnon attendrissant des vedettes irlandaises des «Banshees d'Inisherin»: un ours et un âne sont tous les deux montés sur scène dimanche pour une cérémonie bien plus animalière qu'à l'accoutumée. Si l'âne était bien réel, l'ours était lui incarné par un acteur dans un costume grossier, qui illustrait selon la réalisatrice de «Crazy Bear» Elizabeth Banks l'importance du numérique au cinéma.