Projet sur grand écran : Rihanna veut se lancer dans un film X!

En promo pour son dernier album en Australie, la chanteuse originaire des Barbades va interpréter le rôle d'une dominatrice au cinéma.

Que les fans de Rihanna se rassurent: on ne verra pas la star dans un remake de «Ça glisse au pays des merveilles»! Non, le «X» en question sera davantage lié au caractère érotico-soft d’une refonte de «The Last Dragon», un gros nanar des années 1980. La chanteuse de bientôt 22 ans – elle les fêtera samedi prochain – y campera donc son premier rôle au cinéma, face à Samuel L. Jackson.