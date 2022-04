Accident fatal en Colombie : Rincon était au volant et a grillé un feu rouge

L'ancien footballeur colombien, décédé la semaine dernière dans un accident de la route dans la ville de Cali, était au volant au moment de l'accident.

La version des enquêteurs contredit les proches de l'ancien joueur du Real Madrid et de Naples qui n'étaient pas présents lors de l'accident. «Le véhicule dans lequel se trouvait Freddy Rincon était conduit par ce dernier», a déclaré le procureur général Francisco Barbosa dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de son institution. La conclusion des enquêteurs est basée sur «des expertises médico-légales, des études techniques et a été corroborée par des témoins qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule et des caméras», a déclaré M. Barbosa.